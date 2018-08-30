Человеческий глаз напечатали на 3D-принтере 

Ученые считают, что первый прототип глаза показал хорошие результаты.
Исследователи из Университета Миннесоты (США) впервые смогли напечатать прототип бионического глаза.
Для этого они использовали 3D-принтер.
По словам ученых, глаз получился похожим по функционалу на человеческий.
В материале USA Today говорится, что глаз проявляет реакции, в том числе на свет. Для того, что распечатать глаз, экспертам потребовалось почти полтора часа.
Отмечается, что искусственный глаз был создан из стекла, полупроводниковых полимеров и частиц серебра.