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Человеческий глаз напечатали на 3D-принтере
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Человеческий глаз напечатали на 3D-принтере 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые считают, что первый прототип глаза показал хорошие результаты.
Исследователи из Университета Миннесоты (США) впервые смогли напечатать прототип бионического глаза.
Для этого они использовали 3D-принтер.
По словам ученых, глаз получился похожим по функционалу на человеческий.
В материале USA Today говорится, что глаз проявляет реакции, в том числе на свет. Для того, что распечатать глаз, экспертам потребовалось почти полтора часа.
Отмечается, что искусственный глаз был создан из стекла, полупроводниковых полимеров и частиц серебра.
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