Ученые нашли поглощающую себя галактику-монстр

Галактика находится на расстоянии 12,4 миллиардов световых лет от нашей планеты.

Ученые опубликовали самые четкие снимки «галактики-монстра», звезды которой рождаются быстрее, чем в Млечном пути. Об этом сообщила Daily Mail.

Эта галактика расположена на расстоянии в 12,4 миллиардов световых лет от нашей планеты. Астрономы считают, что безудержное образование новых звезд происходит в нестабильных облаках молекул, которые рассеяны по звездной системе.

«Галактики-монстры» являются предшественниками эллиптических галактик. Изучая их, ученые смогут понять, как сформировались звездные скопления, в том числе Млечный путь.

Оказывается, галактика под названием COSMOS-AzTEC-1 была известна давно, но из-за того, что она находится далеко, нельзя было установить, какие именно процессы там происходят.

О том, что именно там происходит стало известно после снимков, сделанных в обсерватории Алма в Чили. Они в десять раз четче, чем предыдущие.

По словам экспертов, Млечный путь каждый год создает количество звезд, котое в три раза превышает массу Солнца.

В этой галактике ученые заметили облака молекул, которые известны как «звездные ясли» — плотные скопления газа, в которых происходит образование новых космических тел.

Два отчетливых больших облака просматривались на расстоянии нескольких тысяч световых лет от центра. Ученые посчитали это странным, так как активный процесс звездообразования обычно идет как раз в центральных областях. Кроме того, облака оказались очень нестабильны.

Обычно в галактиках гравитация, которая направляет частицы внутрь, и давление, которое вытекает наружу, сбалансированы. Облако разрушается и начинается быстрое образование новых звезд, когда гравитация становится мощнее. Затем звезды выбрасывают газ, который восстанавливает внешнее давление, и система вновь приходит в равновесие.

В галактике-монстре, такой как COSMOS-AzTEC-1, давление слабее гравитации. Именно это является причиной постоянного возникновению новых тел. По подсчетам ученых, COSMOS-AzTEC-1 уничтожит весь свой газ за 100 миллионов лет, что в 10 раз быстрее, чем в других звездных системах.

Астрономы пока не выяснили причину такой дестабилизации. Вероятно, это произошло из-за слияния с другой галактикой, хотя доказательства этого не нашли.