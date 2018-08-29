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Специалисты из CERN заявили, что Земля может исчезнуть в любой момент
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Исчезновение Набиуллиной, новый скандал в биатлоне и другие события дня

Специалисты из CERN заявили, что Земля может исчезнуть в любой момент 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Бессмертна ли наша планета? Ни для кого не секрет, что по вине людей или из-за природных катаклизмов, наша планета может погибнуть. И несколько раз в год появляются различные сценарии будущего апокалипсиса. Стоит вспомнить хотя бы теорию о том, что все звёзды во Вселенной могут погаснуть и Вселенная станет безжизненной и холодной. Но в последнее время активно обсуждается Большой взрыв, которой может произойти из-за постоянно увеличения нашей Вселенной и у этой теории есть неоспоримые доказательства, как уверяют некоторые учёные. В виде примера, учёные приводят поле Хиггса, которое словно вакуум обволакивают нашу Вселенную и уверенны, что Вселенная подвержена испарению. Однако, учёные не называют никаких сроков, когда процесс завершится и может произойти Большой взрыв.
13 Новостей.ru: последние новости
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