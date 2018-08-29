Выявлены вторичные признаки корональных выбросов Солнца

Используя обсерваторию Green Bank в Западной Вирджинии, сотрудник исследовательской группы PSI Элизабет А. Дженсен наблюдала радиосигналы с космического аппарата MESSENGER и обнаружила, что выбросы корональной массы, влияющие на сбои в связи и в электросетях при достижении Земли, имеют вторичные последствия. Дженсен является ведущим автором работы «Плазменное взаимодействие с космической средой в регионе ускорения: показания регистров повторной привязки CME», опубликованной в «Астрофизическом журнале». Соавторами работы были старшие ученые PSI Дебора Доминг Лорин и Вера Виласа.

По мнению Дженсен, корональные массовые выбросы или CME являются мощными массивными солнечными извержениями, которые могут вызвать геомагнитные бури. CME часто ассоциируются с Солнечными вспышками.

На изображении выше виден Меркурий в виде яркой точки справа; именно на его орбите и вращался космический аппарат MESSENGER, который передал изображение.

«Самые мощные CME могут путешествовать со скоростью 2000 километров в секунду, достигая Земли за считанные секунды. Также мы обнаружили районы пересоединения, идущие за CME, движущиеся со скоростью 750 километров в секунду», — отметила Дженсен. «Это говорит о том, что воздействие CME на космическую погоду Земли состоит из начального влияния CME и вторичных ударов включающие в себя мощные электрические токи и ускоренную плазму».

По мнению ученых, все эти события могут повлиять на деятельность человека и технологии не только в космосе, но и в атмосфере и, в конечном счете, на Земле. В 1989 году мощный CME вызвал проблемы с спутниками на орбите Земли, в частности с космическим челноком Discovery и электрическими сетями, в результате чего 6 миллионов человек в Канаде остались без электроэнергии.

«Эти вторичные влияния CME нам никогда не удавалось увидеть ранее по той простой причине, что мы не могли изучать эту область с помощью космических аппаратов. Космический аппарат MESSENGER, вращающийся вокруг Меркурия на другой стороне Солнца, находился в нужном месте в нужное время для того, чтобы наблюдать CME с безопасного расстояния и передавать радиосигналы на Землю », — подвела итог Дженсен. «Понимание трехмерной структуры этих извержений, поражающих Землю, необходимо для надлежащей подготовки к их потенциальным последствиям».