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Астрономы показали «новорожденные» звезды в туманности Киля
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Астрономы показали «новорожденные» звезды в туманности Киля 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Астрономы получили детальные снимки одной из крупнейших туманностей Млечного Пути. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейской южной обсерватории (ESA).
Туманность находится на расстоянии примерно 7500 световых лет от Земли в направлении созвездия Киля. В некоторых ее регионах рядом друг с другом рождаются и умирают звезды, формируя гигантские облака газа и пыли, в недрах которых большие звезды испускают мощное излучение.
Рядом с ними находятся затемненные области, где за слоями пыли скрываются «новорожденные» звезды. Их сияние «пробивается» сквозь дымку благодаря высокоэнергетическому излучению и звездному ветру.
Ученым удалось получить детальную широкоугольную картинку созвездия с помощью телескопа видимого и инфракрасного диапазона VISTA, который находится в Чили.
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