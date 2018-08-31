Астрономы показали «новорожденные» звезды в туманности Киля

МОСКВА , 31 авг — РИА Новости . Астрономы получили детальные снимки одной из крупнейших туманностей Млечного Пути. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейской южной обсерватории (ESA).

Туманность находится на расстоянии примерно 7500 световых лет от Земли в направлении созвездия Киля. В некоторых ее регионах рядом друг с другом рождаются и умирают звезды, формируя гигантские облака газа и пыли, в недрах которых большие звезды испускают мощное излучение.

Рядом с ними находятся затемненные области, где за слоями пыли скрываются «новорожденные» звезды. Их сияние «пробивается» сквозь дымку благодаря высокоэнергетическому излучению и звездному ветру.

Ученым удалось получить детальную широкоугольную картинку созвездия с помощью телескопа видимого и инфракрасного диапазона VISTA, который находится в Чили.