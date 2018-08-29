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Мы не сможем освоить Марс: откровения членов НАСА
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Мы не сможем освоить Марс: откровения членов НАСА 

Реальный мир космоса 27 минут назад
Фото: Реальный мир космоса
Специалисты НАСА сообщили о том, что процесс освоения Марса никогда не казался кому-то лёгким и простым. Однако, получив последние данные и проанализировав их становится понятным, что, руководствуясь актуальными технологиями, сделать красную Землю этой далёкой планеты пригодной для жизни будет невозможно.
Достоверно известно о том, что атмосфера Марса на девяносто шесть процентов состоит из углекислого газа. Однако, проблема заключается в том, что оболочка атмосферы настолько тонкая и холодная, что любые космические явления забирают с собой углекислый газ. Скорее всего, в начале развития планеты атмосфера там была совсем другая, однако со временем солнечные ветра развеяли её часть по космосу. И в настоящий момент атмосферное давление на Марсе составляет только шесть десятых от текущего земного.
Если даже в теории рассчитывать, что источники СО2 на полюсах планеты будут испаряться, то это позволит увеличить давление атмосферы всего вдвое. Если же извлечь газ из всех марсианских минералов, то это увеличит показатель до 7 процентов. Но, этого катастрофически мало для того, чтобы согреть планету и сделать её пригодной для существования.
Очевидно, что современная наука находится очень далеко от создания оазиса на Красной планете и эти идеи пока пополняют список фактов научной фантастики. Хотя, учёные не прекращают работать в этом направлении и рассматривают возможность создания специальной марсианской базы под давлением.
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