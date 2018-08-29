Ещё
Черная дыра всё-таки может поглотить Землю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Черная дыра всё-таки может поглотить Землю 

Реальный мир космоса 31 минуту назад
Фото: Реальный мир космоса
Не так давно группа учёных из Принстонского университета заявила о том, что теоретически перспектива конца света по причине поглощения Земли Черной Дырой возможна, хотя в настоящий момент этот план развития событий маловероятен.
Специалисты сообщают, что Чёрная дыра может появиться на любом участке нашей Вселенной и уничтожить Землю в считанные секунды. Наиболее вероятной причиной формирования этого явления может стать схождение двух гравитационных волн. Однако, учёные поспешили успокоить землян, так как такой конец света возможен лишь в теории, тогда как на практике этот трагический ход развития маловероятен.
В теории относительности Эйнштейна идёт речь о так называемых возмущениях пространства-времени. Именно это явление и называется гравитационными волнами. Однако, несмотря на открытия этого учёного, современники смогли зафиксировать волны такого типа только три года назад. Чёрная дыра может возникнуть только тогда, когда столкнуться две плоские волны, в результате чего появится сингулярность. Однако, и это явление быстротечно, так как исчезнет, как только волны разойдутся.
Реальный мир космоса: последние новости
Планета-убийца Нибиру пролетела мимо Земли, предотвратив конец света Мы не сможем освоить Марс: откровения членов НАСА В космосе найдено парадоксальное тело, которое постоянно обманывает учёных
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин смягчил пенсионную реформу424
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева121
LIVE: Обращение Путина к россиянам431
Первые фото Медведева после исчезновения
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире35
Видео
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
02:12
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
В мире Армия
01:14
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
В мире Украина
02:24
Москвичей попросили запастись водой
Новости Москвы Общество
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение