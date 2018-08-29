Черная дыра всё-таки может поглотить Землю

Не так давно группа учёных из Принстонского университета заявила о том, что теоретически перспектива конца света по причине поглощения Земли Черной Дырой возможна, хотя в настоящий момент этот план развития событий маловероятен.

Специалисты сообщают, что Чёрная дыра может появиться на любом участке нашей Вселенной и уничтожить Землю в считанные секунды. Наиболее вероятной причиной формирования этого явления может стать схождение двух гравитационных волн. Однако, учёные поспешили успокоить землян, так как такой конец света возможен лишь в теории, тогда как на практике этот трагический ход развития маловероятен.

В теории относительности Эйнштейна идёт речь о так называемых возмущениях пространства-времени. Именно это явление и называется гравитационными волнами. Однако, несмотря на открытия этого учёного, современники смогли зафиксировать волны такого типа только три года назад. Чёрная дыра может возникнуть только тогда, когда столкнуться две плоские волны, в результате чего появится сингулярность. Однако, и это явление быстротечно, так как исчезнет, как только волны разойдутся.