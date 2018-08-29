Найдены новые виды приматов, обитавших в Калифорнии

Антропологи из Техасского университета в Остине описали сразу три новых вида древних приматов, разе неизвестных науке.

Все они обитали на территории современного Сан-Диего в те далекие времена, когда Южная Калифорния была покрыта тропическими лесами, сообщает Journal of Human Evolution.

Окаменевшие останки животных нашли еще в 1930-х годах, но до недавнего времени ученые не могли их идентифицировать. Лишь в 2017 году профессор антропологии Крис Кирк и аспирантка Эми Этуотер установили, что эти существа относились к семейству омомиидов (вымерших приматов эпохи эоцена) и жили 42-46 миллионов лет назад.

Открытие новых видов позволит ученым лучше представить разнообразие приматов в среднем Эоцене. Палеонтологическая летопись показывает, что в определенный период времени эти животные начали исчезать из района Скалистых гор, зато в других регионах их популяции увеличились.

Приматы получили названия Ekwiiyemakius walshi, Gunnelltarsius randalli и Brontomomys cerutti.

Ученые пришли к выводу, что первый из указанных существ отличался самыми маленькими размерами — от 113 до 125 граммов, примерно как некоторые виды современных галаго. Gunnelltarsius randalli был примерно сопоставим с карликовыми лемурами (275 — 303 грамм), Brontomomys cerutti — со спортивными лемурами (719 — 796 граммов).

Исследователи намерены продолжить изучение окаменелостей, чтобы больше узнать о рационе и образе жизни зверьков.

Ранее сообщалось, что в ЮАР нашли останки, возможно, древнейших четвероногих существ на Земле. Они жили примерно 365 миллионов лет назад в регионах, которые сейчас находятся за полярным кругом.

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