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Российские ученые создали экономичный способ переработки радиоактивных отходов
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Российские ученые создали экономичный способ переработки радиоактивных отходов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр» Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ КНЦ СО РАН) и Сибирского федерального университета разработали экономичный способ утилизации жидких радиоактивных отходов, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки РФ.
В ходе деятельности предприятий по переработке облученного (отработавшего) ядерного топлива и при выводе из эксплуатации ядерных реакторов на быстрых нейтронах образуются большие объемы щелочных радиоактивных отходов, содержащих радионуклиды цезия и стронция. Существующие технологии утилизации в виде отвердения отходов снижают их радиоактивность с помощью селективного извлечения радионуклидов, что приводит к появлению вторичных радиоактивных отходов. Такая многостадийная переработка ресурсозатратна и не всегда эффективна.
Красноярские химики предложили новый подход, который позволяет в одну стадию перевести содержащиеся в отходах радионуклиды цезия и стронция в нерастворимую минералоподобную форму и одновременно снизить их концентрацию в растворе.
Технология сибирских ученых
"Процесс обработки щелочных растворов проводится при температуре не выше 150 градусов Цельсия в присутствии полых алюмосиликатных микросфер, известных как «ценосферы». Такие микросферы получают из обычной летучей золы, образующейся при сжигании угля. В их состав входят алюминий, кремний, примеси других металлов, которые при определенных условиях способны вступать в химические реакции с цезием и стронцием", — говорится в сообщении.
По словам ведущего научного сотрудника Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Татьяны Верещагиной, с помощью данной технологии из щелочных растворов можно извлечь до 99% радиоактивных элементов.
В сообщении отмечается, что разработанная технология может быть использована для переработки низкоактивных щелочных отходов и растворов цезия или стронция высокой активности.
Результаты своей работы российские ученые опубликовали в научном журнале Journal of Nuclear Materials.
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