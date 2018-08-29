Российские ученые создали экономичный способ переработки радиоактивных отходов

В ходе деятельности предприятий по переработке облученного (отработавшего) ядерного топлива и при выводе из эксплуатации ядерных реакторов на быстрых нейтронах образуются большие объемы щелочных радиоактивных отходов, содержащих радионуклиды цезия и стронция. Существующие технологии утилизации в виде отвердения отходов снижают их радиоактивность с помощью селективного извлечения радионуклидов, что приводит к появлению вторичных радиоактивных отходов. Такая многостадийная переработка ресурсозатратна и не всегда эффективна.

Красноярские химики предложили новый подход, который позволяет в одну стадию перевести содержащиеся в отходах радионуклиды цезия и стронция в нерастворимую минералоподобную форму и одновременно снизить их концентрацию в растворе.

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"Процесс обработки щелочных растворов проводится при температуре не выше 150 градусов Цельсия в присутствии полых алюмосиликатных микросфер, известных как «ценосферы». Такие микросферы получают из обычной летучей золы, образующейся при сжигании угля. В их состав входят алюминий, кремний, примеси других металлов, которые при определенных условиях способны вступать в химические реакции с цезием и стронцием", — говорится в сообщении.

По словам ведущего научного сотрудника Института химии и химической технологии ФИЦ КНЦ СО РАН Татьяны Верещагиной, с помощью данной технологии из щелочных растворов можно извлечь до 99% радиоактивных элементов.

В сообщении отмечается, что разработанная технология может быть использована для переработки низкоактивных щелочных отходов и растворов цезия или стронция высокой активности.

Результаты своей работы российские ученые опубликовали в научном журнале Journal of Nuclear Materials.