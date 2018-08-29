Ученые узнали, кого видят россиянки в эротических снах

Жительницы разных российских городов прошло опрос о том, как часто им снятся сны эротического характера. Женщин также должны были ответить, кого именно они там видят. Данное исследование провели ученые, сообщает AmurMedia

По результатам исследования, сны эротического содержания видят большинство женщин. Любопытно то, что чем дольше они находятся в отношениях, тем чаще им такие сны снятся.

Российские ученые также задали вопрос женщинам вопрос, снилось ли им во сне нечто сексуального характера, что в реальной жизни с ними не происходило. В итоге оказалось, что большая часть опрошенных ответила отрицательно. Однако 37% подтвердили, что да, снилось.

В результате исследования ученые пришли к выводу, что в основном главными героями эротических снов россиянок являются незнакомцы. На втором месте — мужчины, которых женщины не могут утром вспомнить. Реже к ним приходит во снах реальный партнер.

Минимальное количество опрошенных видят во сне бывших. Еще меньше женщин видят эротические сновидения с друзьями. Знаменитости проходят к россиянкам во снах всего 4% опрошенных.