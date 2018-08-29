Ученые вывели математическую модель машины времени 

Ученые из США и Канады просчитали математическую модель устройства, которую, как выражаются сами авторы, непрофессионалы назвали бы «машиной времени». Одна из идей, позволивших группе исследователей «сломать» пространственно-временной континуум, стала форма «пузыря», передает "Уралинформбюро".
Устройство назвали так же, как в знаменитом сериале «Доктор Кто» (Traversable acausal retrograde domains in spacetime, с англ. обрабатываемые акаузальные ретроградные домены в пространстве-времени).
"Это ящик, который позволяет тем, кто внутри, перемещаться назад и вперед во времени и пространстве, как это будет интерпретироваться внешним наблюдателем. Ближайшие наблюдатели путешествуют внутри «пузыря» геометрии, которая движется по круговой акаузальной траектории через пространство-время", — сообщают авторы исследования, опубликованного на портале IOPscience.
Уточняется, что при создании модели разработчики опирались на теорию относительности Эйнштейна. В статье приводится уникальный анализ и описание физики и причинно-следственной структуры пространственно-временного континуума.
Исследователи отмечают, что, если воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях, это позволило бы применять пространственно-временной континуум для перемещений во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной. При этом авторы указывают, что создание реальной машины времени на базе TARDIS пока невозможно, поскольку для этого необходим новый, пока не открытый материал.