Ученые вывели математическую модель машины времени

Ученые из США Канады просчитали математическую модель устройства, которую, как выражаются сами авторы, непрофессионалы назвали бы «машиной времени». Одна из идей, позволивших группе исследователей «сломать» пространственно-временной континуум, стала форма «пузыря», передает "Уралинформбюро"

Устройство назвали так же, как в знаменитом сериале «Доктор Кто» (Traversable acausal retrograde domains in spacetime, с англ. обрабатываемые акаузальные ретроградные домены в пространстве-времени).

"Это ящик, который позволяет тем, кто внутри, перемещаться назад и вперед во времени и пространстве, как это будет интерпретироваться внешним наблюдателем. Ближайшие наблюдатели путешествуют внутри «пузыря» геометрии, которая движется по круговой акаузальной траектории через пространство-время", — сообщают авторы исследования, опубликованного на портале IOPscience.

Уточняется, что при создании модели разработчики опирались на теорию относительности Эйнштейна. В статье приводится уникальный анализ и описание физики и причинно-следственной структуры пространственно-временного континуума.

Исследователи отмечают, что, если воспринимать Вселенную одновременно в четырех измерениях, это позволило бы применять пространственно-временной континуум для перемещений во всех доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной. При этом авторы указывают, что создание реальной машины времени на базе TARDIS пока невозможно, поскольку для этого необходим новый, пока не открытый материал.