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Ученые приблизились к созданию «бионического глаза»
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Ученые приблизились к созданию «бионического глаза» 

Nauka24news.ru 1 час назад
Технологи Университета Миннесоты впервые напечатали множество рецепторов на полусферической поверхности. Это открытие знаменует собой значительный шаг в создании «бионического глаза», который когда-нибудь поможет вернет зрение слепым людям.
Майкл МакАлпин, один из авторов разработки, говорит: «Бионические глаза обычно считаются научной фантастикой, но теперь мы ближе, чем когда-либо к созданию такого устройства, благодаря многофакторного трехмерного принтера». Ученые начали с создания стеклянной полусферы, показав, как они можно преодолеть проблему печати электронных компонентов на изогнутой поверхности. Используя 3D-принтер, они нанесли на полусферу серебряные частицы. Затем исследователи использовали полупроводниковые полимерные материалы для печати фотодиодов, которые преобразуют свет в электричество. Весь процесс занял около часа.
По словам разработчиков, 3D-печатными полупроводники обоеспечивали 25-процентную эффективность преобразования света в электричество. «Нам предстоит долгий путь, чтобы печатать активную электронику для реального применения, но наши 3D-печатные полупроводники начинают доказывать, что они могут конкурировать с эффективностью других полупроводниковых устройств. Кроме того, мы можем легко распечатать полупроводниковое устройство на изогнутой поверхности», отметили ученые.
В ближайшее время инженеры во главе с МакАлпином хотят создать более эффективное устройство и найти способ печати на мягком материале, который может быть имплантирован в настоящий глаз.
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