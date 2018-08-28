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Разные виды древних людей вступали в контакты
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Разные виды древних людей вступали в контакты 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Впервые это мнение было опровергнутр несколько лет назад. Генетики показали, что в геноме современного человека до 5 процентов составляет вклад неандертальцев. Значит, между ними и нашими прямыми предшественниками кроманьонцами, которые пришли из Африки в Европу намного позже, были тесные контакты. Этот факт стал мировой сенсацией, хотя такое родство с малосимпатичными неандертальцами многих шокировало.
Девочка-метис открыла новую страницу науки
И вот новый сюрприз из древности. Напомним, что одним из самых громких открытий XXI века была Денисова пещера на Алтае, где российские ученые нашли останки неизвестных древних людей. Сегодня «денисовцы» признаны еще одним видом древнего человека. И если неандертальцы внесли свой вклад в геном европейцев и монголоидов, то след денисовцев есть только в геноме монголоидов.
Уже наученные любовной историей неандертальцев и кроманьонцев, ученые сразу начали подозревать в подобных кровосмешениях и денисовцев. И это подтвердилось. Дело том, что в Денисовой пещере найдены останки девочки 10-12 лет, жившей здесь 90 тысяч тысяч лет назад. Генетический анализ показал, что ее матерью была неандерталка, а отец — денисовец.
Но ученых ожидал еще один сюрприз. Оба родителя тоже оказались «метисами». Отец имел как минимум одного неандертальского предка. А предки девочки по материнской линии сравнительно недавно (за 20 тыс. лет до рождения девушки) пришли из Европы. Все эти исследования говорят о массовой миграции наших прародителей с запада на восток. От «брака» мигрантки поздней волны с архаичным аборигеном и родилась девочка-метис.
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