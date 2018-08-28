Опубликованы первые результаты работы гигантского лазера XFEL

Физики рассказали о первых результатах исследований структур биологических веществ при помощи европейского лазера на свободных электронах (XFEL). Новая установка впервые позволила получать информацию о строении молекул с частотой свыше миллиона раз в секунду. Статья с описанием работы опубликована в журнале Nature Communications.

Структуру сложных веществ ученые исследуют в основном с помощью рентгеноструктурного анализа — метода, который основан на том, что высокоэнергетические фотоны рассеиваются на трехмерной кристаллической решетке. Подобные фотоны ученые получают с помощью лазеров на свободных электронах — в виде когерентного излучения. Однако существовавшие до недавнего времени установки могли производить лишь около 100 импульсов излучения в секунду, что не позволяло получать информацию о тех процессах, которые протекают быстрее.

В новой работе ученые рассказывают о результатах работы с новой установкой XFEL, которая, в отличие от лазеров предыдущего поколения, создана с использованием сверхпроводников. Этот прибор, введенный в строй в прошлом году, позволяет нарастить частоту импульсов на несколько порядков. При этом их длительность и пиковая яркость останутся на прежнем уровне. В связи с тем, что соседние импульсы приходят с очень небольшими временными промежутками, физики опасались, что ударные волны в веществе от первой группы фотонов будут искажать данные, полученные при помощи следующих. Однако оказалось, что эти трудности можно преодолеть.

«В нашей статье показывается, что при текущих условиях ударные волны от одного импульса XFEL не влияют на взаимодействие образца со следующими импульсами, даже с учетом того, что следующий попадает всего через одну миллионную долю секунды», — говорит соавтор работы Томас Барендс из Института медицинских исследований Общества Макса Планка (Германия). Собранные данные оказались высокого качества, которое подходит для детального анализа. Ученые уверены, что возможности установки позволят проводить эксперименты намного быстрее и исследовать гораздо больше веществ. Это пригодится как для целей фундаментальных наук, таких как физика или биохимия, так и для прикладных разработок, например, новых лекарств, аккумуляторов или средств хранения информации.

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