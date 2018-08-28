Учёные считают, что на Земле скоро произойдёт сильное землетрясение с силой 9-10 баллов

Человечество уже привыкло к всевозможным природным аномалиям и катастрофам и удивить кого-то уже не просто. Несколько раз в год во многих странах происходят небольшие толчки под землёй, но бывают и особо сильные, которые разрушают целый города и оставляют огромное количество людей без крыши над головой. Учёные отмечают, что в последние годы ситуация ухудшается и по всей планете фиксируются более мощные подземные толчки, что пугает людей, которые не готовы к подобным проявлениям природы. Замечено, что датчики по всему миру фиксируют большое количество толчков и считают, что скоро произойдёт мощное землетрясение, но не сообщают в каком именно месте. Интересно и то, что учёные говорят о будущем землетрясении с 80-процентной вероятностью, что является довольно большим процентом вероятности. К сожалению, наука ещё не дошла до такого уровня, чтобы заранее можно было определить эпицентр землетрясения и была возможность эвакуировать населения, чтобы избежать большое количество жертв.