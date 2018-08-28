Некоторые учёные покидают Антарктиду из-за причин, которые не разглашают

Территория Антарктиды является практически неизведанной и некоторые страны выделяют огромные деньги для того, что первыми узнать тайны, которых огромное количество в Антарктиде. Но есть и те тайны, которые не открывают для общественности. Несколько учёных, которые работали в Антарктиде, уже отказались от своих исследований и вернулись в страны, которые их отправляли в экспедиции. И на днях появилась информация о двух учёных из Новой Зеландии, которые по непонятным причинам решили отказаться от научных работ в Антарктиде. Интересно, что на данные исследования по экологии Новая Зеландия выделила более ста пятидесяти миллионов долларов, но свой должности по управлению исследованиями решили покинуть сразу два человека, а именно Питер Беггс и Шарон Хантер. Они не разглашают истинные причины того, что решили отказаться от работы и ссылаются на семейные проблемы. Конспирологи решили, что в Антарктиде происходит что-то странное, иначе как объяснить то, что несколько учёных решили отказаться от работы в данном регионе. Быть может, позднее появится информация о том, что является причинами, по которым учёные отказываются от исследований в данном регионе.