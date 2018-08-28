Изменение климата влияет на смещение стран к экватору

Изменение климата влияет на многие аспекты на нашей планете. Но не многие знают, что в результате повышения температуры, страны смещаются ближе к экватору. По данным учёных, смещение уже произошло на несколько сотен километров и это движение будет только продолжаться. Есть ряд территорий, в которых эти изменения заметны особо сильно. К ним относят Америку, Россия, Японию и некоторые страны Европы. Учёные отмечают, что некоторые зоны перестраиваются в результате естественных процессов. Кроме того, учёные отмечают и аномальную жару, которая была в этом году и обещают, что осень также будет очень жаркая во многих регионах мира. Из-за этих изменений холодные зоны планеты будут постепенно превращаться в более тёплые, а жаркие страны превращаться в пустынные зоны. Изменение выбросов парниковых газов контролируется недостаточно и если температура будет расти и дальше, то некоторых стран может просто не стать. Не стоит ли задуматься человечеству о будущем?