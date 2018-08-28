NASA скрывает о ядерных войнах в древности, считают конспирологи

Есть очень много доказательств того, что ядерное оружие появилось не в прошлом веке, а им обладали и в древности и на Земле уже происходили войны, в которых применялось ядерное оружие. Есть ли вероятность того, что наша цивилизация уже развивалась до уровня, когда у них были технологии, которые мы имеем сейчас? По всей планете находят свидетельства того, что тысячелетия назад на Земле могли происходить войны с применением атомного оружия. Среди них оплавленные конструкции и даже древние ядерные реакторы, происхождение которых не объяснить даже официальная наука. Русский учёный по имени Владимир Лотохин считает, что ядерная война могла произойти на нашей планете около 25 тысяч лет назад и в то время количество суток равнялось 36 часам, но после войны оно сократилось до 24. Кроме того, Лотохин заявляет, что власти многих стран имеют доказательства подобных войн, но тщательно охраняют эту информацию и документы являются секретными и к ним имеет доступ только ограниченный круг лиц. Учёный рассказал, что в древности могло взорваться до 25 ядерных бомб и свидетельства этого разбросаны по всему миру, включая и огромные воронки, которые остались от применения ядерного оружия. Интересно, что некоторые учёные согласны с этой теорией и даже согласно записям цивилизации Майя, ранее в сутках было 36 часов.