Землетрясение на уровне пласта. Учёные нашли способ повышения нефтеотдачи

Ученые Института горного дела Сибирского отделения РАН из Новосибирска разработали уникальное по мощности и принципу действия оборудование, позволяющее на 15-20% повысить эффективность нефтеотдачи. На его создание их натолкнуло наблюдение за землетрясениями.

Как сообщил ТАСС заведующий отделом «Научно-инженерный центр горных машин и геотехнологий» института Андрей Савченко, разработку представят на венчурной ярмарке в рамках форума технологического развития «Технопром». Он пройдет с 27 по 30 августа в Новосибирске.

«Было замечено существенное увеличение нефтеотдачи после землетрясений или проведения массовых взрывов. Это очень кратковременный процесс, поэтому была поставлена задача сделать это воздействие более долговременным либо постоянным. У нас на 15— 20% было увеличение нефтеотдачи по участку», — сообщил он.

Андрей Савченко рассказал, что раньше, чтобы воссоздать эффект землетрясений использовали большие машины, которые воздействовали на поверхность земли. Это была очень затратная технология, поэтому сибирские ученые пошли дальше — они создали устройства, которые спускаются в нефтяную скважину и создают землетрясения на уровне пласта.

«Каждая нефтяная скважина заполнена жидкостью примерно 1 километр. Принцип действия в том, что мы поднимаем этот столб жидкости и сбрасываем его на забой, получается колоссальная энергия свыше 30 килоджоулей — именно такими импульсами мы действовали в скважине», — пояснил ученый.