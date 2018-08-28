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Землетрясение на уровне пласта. Учёные нашли способ повышения нефтеотдачи
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Землетрясение на уровне пласта. Учёные нашли способ повышения нефтеотдачи 

ИА Север-Пресс 28 августа 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Ученые Института горного дела Сибирского отделения РАН из Новосибирска разработали уникальное по мощности и принципу действия оборудование, позволяющее на 15-20% повысить эффективность нефтеотдачи. На его создание их натолкнуло наблюдение за землетрясениями.
Как сообщил ТАСС заведующий отделом «Научно-инженерный центр горных машин и геотехнологий» института Андрей Савченко, разработку представят на венчурной ярмарке в рамках форума технологического развития «Технопром». Он пройдет с 27 по 30 августа в Новосибирске.
«Было замечено существенное увеличение нефтеотдачи после землетрясений или проведения массовых взрывов. Это очень кратковременный процесс, поэтому была поставлена задача сделать это воздействие более долговременным либо постоянным. У нас на 15— 20% было увеличение нефтеотдачи по участку», — сообщил он.
Андрей Савченко рассказал, что раньше, чтобы воссоздать эффект землетрясений использовали большие машины, которые воздействовали на поверхность земли. Это была очень затратная технология, поэтому сибирские ученые пошли дальше — они создали устройства, которые спускаются в нефтяную скважину и создают землетрясения на уровне пласта.
«Каждая нефтяная скважина заполнена жидкостью примерно 1 километр. Принцип действия в том, что мы поднимаем этот столб жидкости и сбрасываем его на забой, получается колоссальная энергия свыше 30 килоджоулей — именно такими импульсами мы действовали в скважине», — пояснил ученый.
Одно устройство воздействует на скважины в радиусе до 1,5 километра. Был замечен эффект, когда некоторые из них давали прирост до 6 тонн нефти в сутки. Савченко уточнил, что подобное оборудование выпускают и другие компании, но аналоги дают значительно меньшую энергию и не позволяют откачивать нефть из скважины с оборудованием. Испытания уже проводились на нефтяных месторождениях Башнефти, Белкамнефти, сейчас ведутся у дочернего предприятия Татнефти — «Татойлгаз».
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