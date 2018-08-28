Ещё
Западные физики представили проект машины времени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западные физики представили проект машины времени 

Карельские вести 43 минуты назад
Фото: Карельские вести
Североамериканские учёные, представляющие Университет Британской Колумбии и Мэрилендский университет, разработали математическую модель устройства, которое — во всяком случае, чисто теоретически, могло бы работать как машина времени, то есть свободно перемещать людей в прошлое и будущее.
По мнению исследователей, путешествия во времени начинают казаться чем-то не слишком фантастическим, если представить само время таким же «измерением» четырёхмерного мира, как привычные три измерения пространства. Для путешествий в прошлое или будущее учёные предлагают использовать такой феномен, как искривление пространства времени (как утверждается, именно он заставляет время замедляться вблизи чёрной дыры. По мнению специалистов, если посредством искривления превратить время в подобие круга, это позволит машине времени эффективно и стабильно работать.
При этом специалисты признают, что на сегодняшний день в распоряжении человечества нет материалов, из которых гипотетическую машину времени было бы можно построить. Тем не менее, специалисты не исключают, что в будущем материя, способная нужным образом «изгибать» время, действительно будет открыта.
Пока что почти всегда сообщения о машине времени представляют собой сообщение псевдоучёных и авторов научно-фантастических произведений. В том, что такая конструкция когда-нибудь будет создана, сомневаются не только учёные, но и философы — по мнению последних, это означало бы, что материя не развивается, а события подобны точкам пространства, что, по мнению некоторых философов, не укладывается в современную научную картину мира.
Источник
Карельские вести: последние новости
Экстрасенс рассказал, что нужно обязательно сделать перед наступлением конца света Центр Хруничева заключил контракты на строительство 12 тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5» Чудо-находка в Денисовой пещере изменила теорию о формировании человека
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский бизнесмен покончил с собой29
Путин уволил 15 генералов183
В Лондоне проходит массовая эвакуация24
Конец эпохи: решающий шаг Порошенко против России503
В Донбассе заметили таинственных бойцов117
Видео
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение