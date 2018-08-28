Западные физики представили проект машины времени

Североамериканские учёные, представляющие Университет Британской Колумбии и Мэрилендский университет, разработали математическую модель устройства, которое — во всяком случае, чисто теоретически, могло бы работать как машина времени, то есть свободно перемещать людей в прошлое и будущее.

По мнению исследователей, путешествия во времени начинают казаться чем-то не слишком фантастическим, если представить само время таким же «измерением» четырёхмерного мира, как привычные три измерения пространства. Для путешествий в прошлое или будущее учёные предлагают использовать такой феномен, как искривление пространства времени (как утверждается, именно он заставляет время замедляться вблизи чёрной дыры. По мнению специалистов, если посредством искривления превратить время в подобие круга, это позволит машине времени эффективно и стабильно работать.

При этом специалисты признают, что на сегодняшний день в распоряжении человечества нет материалов, из которых гипотетическую машину времени было бы можно построить. Тем не менее, специалисты не исключают, что в будущем материя, способная нужным образом «изгибать» время, действительно будет открыта.

Пока что почти всегда сообщения о машине времени представляют собой сообщение псевдоучёных и авторов научно-фантастических произведений. В том, что такая конструкция когда-нибудь будет создана, сомневаются не только учёные, но и философы — по мнению последних, это означало бы, что материя не развивается, а события подобны точкам пространства, что, по мнению некоторых философов, не укладывается в современную научную картину мира.

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