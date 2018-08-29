В ископаемых куколках мух нашли паразитоидных ос

Внутри окаменелых останков куколок мух возрастом несколько десятков миллионов лет ученые нашли паразитоидных ос — насекомых, которые развиваются внутри тел других членистоногих. Результаты исследования изложены в журнале Nature Communications.

Паразитоиды живут на поверхности или внутри своего хозяина в виде личинки. Взрослые паразитоиды — живут вне других организмов и по поведения скорее напоминают хищников. В отличие от паразитов, которые, как правило, не стремятся убить хозяина, личинки паразитоидов постепенно убивают и поедают зараженное животное. Больше всего паразитоидов среди насекомых, многие из них относятся к группе наездников. Свои яйца, как правило, они откладывают в членистоногих.

В новой работе ученые исследовали полторы тысячи куколок мух палеогенового периода, то есть возрастом 23—66 миллионов лет. Все они были обнаружены давно, но хранились в различных музеях и детально никто их не изучал. В 55 из них ученые нашли паразитоидов, которые относятся к четырем ранее неизвестным видам наездников.

Изучать эволюцию подобных взаимоотношений сложно: поскольку виды взаимодействуют друг с другом в течение достаточно короткого срока, окаменелости насекомых с паразитоидами находят очень редко. Изученные в рамках новой работы останки настолько хорошо сохранились, что ученые смогли рассмотреть даже усики, крылья и волоски на конечностях наездников.

Новые виды получили названия Coptera anka, Palaeortona quercyensis, Xenomorphia handschini и Xenomorphia resurrecta. Родовые названия последних двух даны в честь персонажей фильмов серии «Чужой». «Наша работа показывает, что старые научные коллекции заслуживают нового взгляда, — говорит соавтор работы Томас ван де Камп из Технологического института Карлсруэ (Германия). — Современные методы визуализации, такие как рентгеновская микротомография, помогают по-новому взглянуть на окаменелости и другие образцы, что позволяет нам осознать их истинную ценность».

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