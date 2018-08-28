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Источник: запуск египетского спутника EgyptSat-A планируется на 22 ноября с Байконура
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Источник: запуск египетского спутника EgyptSat-A планируется на 22 ноября с Байконура 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Запуск египетского спутника дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который создаст российская Ракетно-космическая корпорация «Энергия» взамен вышедшего из строя в 2015 году спутника EgyptSat-2, запланирован на 22 ноября с космодрома Байконур. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Космический аппарат EgyptSat-A планируется запустить 22 ноября 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что спутник создается в интересах Национального агентства по дистанционному зондированию Земли Египта.
В РКК «Энергия» не комментируют информацию о сроках запуска египетского спутника.
Ранее сообщалось, что космический аппарат EgyptSat-A планируется запустить в 2019 году.
О спутнике EgyptSat-A  EgyptSat-A должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК «Энергия» сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия по потерянному спутнику. Эквивалентная стоимость новых работ составляет примерно 100 млн долларов. Его предшественник — EgyptSat-1 — был изготовлен украинским предприятием КБ «Южное». Спутник запустили в 2007 году с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Днепр». В июле 2010 года управление аппаратом было потеряно.
Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на МКС.
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