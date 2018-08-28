Источник: запуск египетского спутника EgyptSat-A планируется на 22 ноября с Байконура

"Космический аппарат EgyptSat-A планируется запустить 22 ноября 2018 года с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что спутник создается в интересах Национального агентства по дистанционному зондированию Земли Египта.

В РКК «Энергия» не комментируют информацию о сроках запуска египетского спутника.

Ранее сообщалось, что космический аппарат EgyptSat-A планируется запустить в 2019 году.

О спутнике EgyptSat-A EgyptSat-A должен заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года. В мае 2016 года РКК «Энергия» сообщила, что приступила к созданию аппарата за счет страхового покрытия по потерянному спутнику. Эквивалентная стоимость новых работ составляет примерно 100 млн долларов. Его предшественник — EgyptSat-1 — был изготовлен украинским предприятием КБ «Южное». Спутник запустили в 2007 году с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Днепр». В июле 2010 года управление аппаратом было потеряно.

Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. При этом доля российских комплектующих в EgyptSat-A будет существенно выше, чем в EgyptSat-2. В частности, на спутнике будут установлены отечественные передатчики X-диапазона, прошедшие апробацию на МКС.