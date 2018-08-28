Ученые: долгие зимы и засуха выгнали неандертальцев из Европы

Американские ученые пришли к выводу, что холод и засуха в свое время прогнали неандертальцев с территорий современной Европы, сообщил портал «МИР 24».

«Принято считать, что неандертальцы, обитавшие в Европе и Азии, вымерли около 40 000 лет назад. Они успели «пересечься» с нашими далекими предками. Какое-то время гоминиды жили бок о бок, но затем Homo sapiens остался единственным представителем рода людей», — пишет издание.

Что стало причиной массового вымирания, неизвестно до сих пор. Ученые предполагают, что виной тому могла послужить эпидемия или война за ресурсы. Однако палеонтологи выяснили, что постепенное распространение по континенту Человека разумного и исчезновение его предшественников совпадает с климатическими изменениями и температурными скачками, а именно — периодами похолодания.

По словам ученых, человечество в своей истории пережило два таких периода: 44 тысячи лет назад и 40 800 лет назад, которые продлились в целом около 1,6 тысячи лет.

«В эти временные рамки артефакты, связанные с культурой неандертальцев, стали пропадать. Зато обнаружились следы Homo sapiens в районе реки Дунай и в современной Франции », — поясняет издание.

Таким образом, считают ученые, наши предки не оказались умнее или хитрее своих предшественников — они просто их пережили, сумев адаптироваться к новым условиям. В итоге и заняли земли, которые покинули неандертальцы, начиная расселяться по континенту от Юго-Восточной Европы.