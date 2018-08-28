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Как выглядит центр нашей галактики
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Как выглядит центр нашей галактики 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
В обозримом будущем человек не увидит центра галактики своими глазами. От Земли до центра Млечного пути целых 26 000 световых лет, расстояние колоссальное. Астрономы НАСА решили эту проблему программно, создав подробную визуализацию того, как выглядит центр нашей галактики.
Судя по имеющимся у астрономов данным, почти в самом центре галактики расположена гигантская, даже чудовищная по размерам черная дыра. Она — источник мощного гравитационного поля, влияющего на окружающие звезды.
Да, спокойным это место точно не назовешь. Помимо всего прочего, здесь бушуют сильнейшие звездные ветры, генерируемые массивными звездами.
Ударные волны разогревают газ до колоссальных величин в миллионы градусы. Он начинает светиться, что и позволяет современным телескопам создавать карты самых отдаленных мест в галактике.
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