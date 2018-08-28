В космосе найдено парадоксальное тело, которое постоянно обманывает учёных

Два года назад в космосе был обнаружен объект, который получил код SIMP J01365663+0933473. И с тех пор многие учёные мира просто потеряли сон, так как для того, чтобы изучить характер поведения этого тела им приходится заново пересматривать уже отработанные астрофизические механизмы и закономерности.

Более того, эксперты утверждают, что этот объект нельзя назвать ни звездой, ни планетой. Это что-то вроде промежуточной формы, которая скитается по всей Вселенной и постоянно смущает учёных-современников.

Чаще всего новые экзопланеты находят тогда, когда они проходят возле своей звезды, делая её не такой яркой. Данный же объект был обнаружен благодаря радиосигналу. Магнитное поле у тела в две сотни раз больше, чем у Юпитера, однако рядом нет ни одного источника частиц. И что же тогда формирует серверное сияние — неясно.

Масса объекта в 13 раз больше Юпитера, поэтому его можно условно отнести к коричневым карликам. Однако, внутри небесного тела не происходит ядерного синтеза, а температура на поверхности доходит до 825 градусов. Более того, SIMP относительно молодой, так как возраст не превышает 200 000 000 лет.

Итак, данный объект можно назвать неизведанным небесным телом, которое собиралось стать звездой, но что-то пошло не так. И сейчас планета всё ещё горячая и имеет невероятно мощное магнитное поле, в котором происходят парадоксальные явления. И ничего из этого научно объяснить до сих пор не удалось.