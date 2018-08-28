Эскизный проект Союзного спутника будет готов в этом году

У белорусских исследователей космического пространства встреча очередного календарного года может совпасть в декабре с выдачей «на-гора» эскизного проекта спутника станционного зондирования Земли. Совместный проект конструкторов России Беларуси уже моделируется, сообщил на пресс-конференции главный конструктор белорусской космической системы зондирования Земли Сергей Золотой, передает БЕЛТА.

"Сейчас космический аппарат в стадии проектирования, принимается решение по ключевым техническим системам, их взаимодействию. Кроме того, рассматриваются различные варианты коммерциализации проекта, — пояснил Сергей Золотой. — Эскизный проект спутника мы планируем завершить к декабрю". А затем ученым и инженерам предстоит длительный процесс многоуровневой экспертизы, о которой уже сообщал «СОЮЗ». Планируется, в частности, сделать «разрешение космического аппарата меньше метра и добавить стереосъемку, что поможет делать рельефные снимки в стиле 3D, востребованные сегодня».

Будет кстати напомнить, что первый белорусский космический аппарат весом в 400 килограммов установил обратную связь с центром управления еще летом 2012 года. Он обеспечивал полное покрытие территории Беларуси космической съемкой, а благодаря высоким динамическим характеристикам свободно перестраивался на орбите, чтобы вести съемку под нужным углом.

Главный конструктор дал понять, что «по сравнению с белорусским первенцем, новый спутник будет еще более маневренным, он будет ориентирован на съемку не только больших площадей, но и конкретных объектов». Правда, до старта орбитального объекта пройдет еще два-три года.

Руководитель аппарата академии наук РБ Петр Витязь добавил, что, помимо Белорусского космического аппарата, созданы также спутник связи «Белинтерсат-1», студенческий наноспутник БГУ. Республика входит в состав Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

Ученый напомнил, что в сентябре в белорусской столице ожидают визит покорителей космоса, которые примут участие в 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов.