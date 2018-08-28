ЕКА собирается делать из лунной пыли кирпичи

Не так давно появились слухи о том, что исследователи европейского космического агентства собираются использовать лунную пыль в качестве основного материала для производства кирпичей. Впоследствии, из такого материала можно будет возводить дама, строить дороги, мосты, а также прочие объекты инфраструктуры.

По словам независимых экспертов, сама идея создания строительных материалов из лунной пыли весьма удачная, ведь для того, чтобы освоить этот спутник необходимо будет создавать минимальную инфраструктуру. А вести все материалы с нашей планеты — это непозволительная роскошь для любого государства с любым бюджетом.

Для того, чтобы провести испытания в настоящий момент в качестве аналога используется вулканическая пыль Кельна. По мнению экспертов, возраст этой породы около сорока пяти миллионов лет, поэтому её можно сравнивать с лунной пылью.

Пока что главной проблемой учёных является то, что простого измельчения для этого материала недостаточно. Дело в том, что пыль очень сухая, кроме того накапливает в себе много электрического заряда ввиду взаимодействия с другими космическими частицами, а это потенциально небезопасно для человека. Кроме того, сам электрический заряд меняет основные физические свойства частиц, из-за чего характеристики итогового материала будут ухудшаться.