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ЕКА собирается делать из лунной пыли кирпичи
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ЕКА собирается делать из лунной пыли кирпичи 

Реальный мир космоса 1 час назад
Фото: Реальный мир космоса
Не так давно появились слухи о том, что исследователи европейского космического агентства собираются использовать лунную пыль в качестве основного материала для производства кирпичей. Впоследствии, из такого материала можно будет возводить дама, строить дороги, мосты, а также прочие объекты инфраструктуры.
По словам независимых экспертов, сама идея создания строительных материалов из лунной пыли весьма удачная, ведь для того, чтобы освоить этот спутник необходимо будет создавать минимальную инфраструктуру. А вести все материалы с нашей планеты — это непозволительная роскошь для любого государства с любым бюджетом.
Для того, чтобы провести испытания в настоящий момент в качестве аналога используется вулканическая пыль Кельна. По мнению экспертов, возраст этой породы около сорока пяти миллионов лет, поэтому её можно сравнивать с лунной пылью.
Пока что главной проблемой учёных является то, что простого измельчения для этого материала недостаточно. Дело в том, что пыль очень сухая, кроме того накапливает в себе много электрического заряда ввиду взаимодействия с другими космическими частицами, а это потенциально небезопасно для человека. Кроме того, сам электрический заряд меняет основные физические свойства частиц, из-за чего характеристики итогового материала будут ухудшаться.
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