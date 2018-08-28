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Найдены потомки знаменитых пещерных медведей
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Найдены потомки знаменитых пещерных медведей 

360tv.ru 14 минут назад
Предки бурых медведей и гризли смогли выжить благодаря генам их вымерших пещерных прародителей. Ученые из Потсдамского университета обнаружили в геноме современных животных следы ДНК древних существ. Статья на эту тему опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.
Найденные гены, уверены специалисты, способствовали лучшей адаптации медведей к новым условиям климата и повысили их шансы выжить. Исследователи провели аналогию с человеком, ДНК которого содержит следы двух групп вымерших древних людей — неандертальцев и денисовцев.
По версии ученых, пещерные медведи Ursus spelaeus вымерли порядка 24 тысяч лет назад. Им пришлось конкурировать за добычу и жилье с человеком. По своим размерам пещерные медведи были больше современников. Вес их тела достигал 500 килограммов, а рост — практически 2,5 метра.
Научные изыскания показали, что в прошлом Ursus spelaeus и их родственники из гор Австрии и Армении часто контактировали. Эти контакты позволили части ДНК вымерших обитателей пещер остаться в геноме их современных родственников.
Открытие, полагают ученые, поможет выяснить, как гены Ursus spelaeus влияют на нынешних медведей. Они надеются выяснить, «вымирают» ли следы ДНК пещерных медведей. Такое происходит с фрагментами неандертальских генов у современных людей.
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