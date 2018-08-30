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Нибиру окружит Землю «частоколом» черных дыр
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Нибиру окружит Землю «частоколом» черных дыр 

Мир24 + ещё 1 16 минут назад
Фото: Мир24
Планета Нибиру при приближении к Земле окружит нашу планету «частоколом» черных дыр — к такому выводу пришли ученые из США и Канады, изучающие гравитационные волны.
Гравитационное поле гигантского космического тела полностью нарушит пространственно-временной баланс в Солнечной системе, сообщают западные СМИ.
Многочисленные черные дыры начнут сливаться друг с другом, и в результате Земля окажется в буквальном смысле разорвана в клочья.
Эта теория совпадает с выводами Альберта Эйнштейна. Знаменитый физик открыл феномен гравитационных волн еще сто лет назад. Но доказать их существование удалось лишь в 2016 году.
Теория относительности гласит, что любое тело, обладающее массой, искривляет единое пространственно-временное полотно — чем больше масса, тем сильнее.
Нибиру, которая, как считается, значительно превосходит Юпитер, способна вызвать нечто вроде коллапса. Исходящие от нее гравитационные волны «скрутят» пространство до состояния черной дыры — объекта со сверхмощной гравитацией, сила притяжения которого превышает скорость света.
Если человечество не успеет к тому моменту освоить другую звездную систему, то цивилизации придет конец.
Ранее сообщалось, что, возможно, именно Нибиру могла стать причиной вымирания Марса. Прохождение этой планеты рядом с Солнцем вызвало многочисленные катаклизмы, уничтожившие любые следы жизни.
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