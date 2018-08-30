Нибиру окружит Землю «частоколом» черных дыр

Планета Нибиру при приближении к Земле окружит нашу планету «частоколом» черных дыр — к такому выводу пришли ученые из США Канады , изучающие гравитационные волны.

Гравитационное поле гигантского космического тела полностью нарушит пространственно-временной баланс в Солнечной системе, сообщают западные СМИ.

Многочисленные черные дыры начнут сливаться друг с другом, и в результате Земля окажется в буквальном смысле разорвана в клочья.

Эта теория совпадает с выводами Альберта Эйнштейна . Знаменитый физик открыл феномен гравитационных волн еще сто лет назад. Но доказать их существование удалось лишь в 2016 году.

Теория относительности гласит, что любое тело, обладающее массой, искривляет единое пространственно-временное полотно — чем больше масса, тем сильнее.

Нибиру, которая, как считается, значительно превосходит Юпитер, способна вызвать нечто вроде коллапса. Исходящие от нее гравитационные волны «скрутят» пространство до состояния черной дыры — объекта со сверхмощной гравитацией, сила притяжения которого превышает скорость света.

Если человечество не успеет к тому моменту освоить другую звездную систему, то цивилизации придет конец.

Ранее сообщалось, что, возможно, именно Нибиру могла стать причиной вымирания Марса. Прохождение этой планеты рядом с Солнцем вызвало многочисленные катаклизмы, уничтожившие любые следы жизни.

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