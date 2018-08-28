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На Алтае в новый телескоп смогут рассмотреть монету в космосе
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На Алтае в новый телескоп смогут рассмотреть монету в космосе 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
В Алтайском оптико-лазерном центре имени Г. С. Титова готовят к введению в строй телескопа с диаметром главного зеркала в 3,12 метра. Он начнёт полноценно работать в 2019 году.
Новый телескоп позволит рассмотреть на околоземной орбите, на высоте 400 км, объекты величиной в два сантиметра — условную пятирублёвую монету можно будет визуально наблюдать, даже при отсутствии другой связи с ней. Это поможет специалистам узнать, в частности, раскрылись ли солнечные батареи у запущеных спутников или следить за космическим мусором.
Слежение за космическим мусором — одна из важнейших задач оптико-лазерного центра. Космического мусора в последнее время развелось много и вероятность его столкновения с действующими космическими аппаратами год от года увеличивается. Актуальность проблемы осознали многие европейские страны, которые уже около 10 лет финансируют программы исследования мусора в околоземном пространстве.
Чем больше мусора — тем сложнее планировать и осуществлять запуск новых аппаратов. Затрудняется и эксплуатация Международной космической станции, которая вынуждена совершать по два-три манёвра в год, уклоняясь от встречи с летающими осколками спутников, расходуя на это дополнительные ресурсы.
Число ненужных объектов искусственного происхождения пока точно неизвестно, но счёт идёт на десятки тысяч. Только на геостационарной орбите специалисты по космосу насчитывают от полутора до двух тысяч аппаратов и того, что от них осталось. А на низких орбитах мусора больше на порядок.
Напомним, что Алтайский оптико-лазерный центр расположен в Змеиногорском районе возле села Саввушка. Это один из немногих районов страны, где в году наблюдается больше 180 безоблачных ночей. Наличие дороги и крупного населенного пункта определили выбор места для первого телескопа, диамерром 60 сантимеров, в 1993 году.
Центр состоит из двух наземных оптико-лазерных систем и объектов инфраструктуры. Назначение центра — обнаружение и определение координат космических аппаратов, и, в частности, фрагментов космического мусора, а так же получение детального изображения космических аппаратов на околоземной орбите.
Новый трёхметровый телескоп, установленый на верхней площадке, на высоте 640 метров над уровнем моря, можно будет использовать и для отслеживания угрожающих Земле астероидов и комет.
АиФ — Алтай: последние новости
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