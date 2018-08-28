Ещё
В День знаний в Белгороде перекроют несколько улиц
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В День знаний в Белгороде перекроют несколько улиц
АиФ
4 часа назад
Комментарии
Фото:
АиФ
Для безопасности во время торжественного шествия членов ученого совета университета и выпускников БелГУ 1 сентября ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба мэрии. Подробнее об организации движения в этот день можно узнать здесь.
Читать ещё •••
АиФ: последние новости
Концерт Наргиз в Воронеже переносится на май
В Курской области школьники уронили гранату времен ВОВ: один ребенок погиб
Назад, в лихие 90-е. Полковник ФСБ о тайнах «братвы» и чекистов
Комментарии
Ещё 4 источника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве
151
Москва в опасности: в столицу пришла жара
267
Во Флориде произошла «массовая стрельба»
204
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару
70
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар
148
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия
Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика
Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
Африка
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска
Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника
Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество
Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия
Оружие
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука
Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение