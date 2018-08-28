В День знаний в Белгороде перекроют несколько улиц

Для безопасности во время торжественного шествия членов ученого совета университета и выпускников БелГУ 1 сентября ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба мэрии. Подробнее об организации движения в этот день можно узнать здесь.