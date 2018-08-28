Число существ, имеющих бабушек, выросло до пяти

Биологи сделали крупный прорыв в понимании социальных связей некоторых млекопитающих. Оказалось, что киты-белухи и нарвалы имеют бабушек, о чём ранее учёные не догадывались, сообщает "Комсомольская правда"

Согласно исследованию, самки данных морских животных добровольно отказываются от половых контактов с самцами после того, как у них подрастают дочери. Как только у дочерей появляются дети — животные начинают ухаживать за ними, как за своими.

Как считают учёные, своим поведением нарвалы и киты-белухи вызывают ускоренное появление менопаузы, которая будет продолжаться вплоть до кончины. Изменения в репродуктивной системе взрослых самок и надоумили учёных изучить внимательно социальные связи особей.

Скорее всего, после появления дочерей самки перестают размножаться, чтобы их дети и внуки не начали борьбу за естественную среду. Таким образом животным удаётся остановить кровопролитие и увеличить шансы на продолжение рода.

Ранее считалось, что бабушки бывают только у трёх ныне живущих видов млекопитающих: семейства дельфиновых — косаток и дельфинов-гриндов, и человека.

Фото: Wikimedia / Stan Shebs