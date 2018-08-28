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Ученые создали фоторобот Бога
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Ученые создали фоторобот Бога 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Американские ученые умудрились создать фоторобот самого Бога. Для этого им пришлось провести масштабное исследование и выяснить, как респонденты представляют себе Творца.
Как выяснилось, представление Бога значительно разнится в зависимости от человека. В целом же представление американских христиан о Всевышнем выглядит привлекательно, молодо и успешно.
Авторы исследования, Нил Хестер и Курт Грей из университета Северной Каролины, были и сами удивлены результатами. Ведь столетиями Бог изображался на картинах в виде европейского образа сурового мужчины в летах — взять хотя бы классическую картину «Сотворение мира».
Но сегодня большинство американцев представляет Бога иначе. Это белый, привлекательный и позитивный мужчина. Журналисты из Gizmodo сопоставили полученное изображение со своей базой фото и внезапно поняли, что больше всего оно напоминает Илона Маска. Вот это поворот!
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