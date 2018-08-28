Астероид размером с небоскрёб приближается к Земле: чем это грозит

29 августа астероид 2016 NF2 приблизится к Земле на расстояние, позволяющее отнести его к потенциально опасным астрономическим объектам. Диаметр небесного тела составляет от 70 до 160 метров, то есть по размерам он сопоставим с небоскрёбами (к таковым принято относить здания, высота которых составляет более 150 метров). В точке максимального сближения расстояние между Землёй и астероидом составит около пяти миллионов километров.

Если бы астероид подобного размера столкнулся с Землёй, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Недавно выразил Детлеф Кощный, руководитель отдела околоземных объектов в департаменте космической ситуационной осведомлённости ESA, рассказал, что астероиды размером около 100 метров способны вызвать разрушения на территории, превышающей площадь Германии . Более того, он отметил, что примерно раз в десять тысячелетий такие объекты на поверхность планеты действительно падают.

Впрочем, астероид 2016 NF23 едва ли станет причиной глобальных разрушений — по мнению специалистов американского аэрокосмического агентства NASA , вероятность его столкновения с Землёй, по большому счёту, равна нулю. Это, впрочем, не мешает отнести его к «потенциально опасным астрономическим объектам» — это довольно условное обозначение всякого небесного тела, диаметр которого превышает сто метров, а расстояние до Земли в точке максимального сближения менее чем в двадцать раз превышает дистанцию до Луны.

В следующий раз 2016 NF23 будет пролетать мимо Земли 1 сентября 2039 года — он окажется почти втрое ближе к нашей планете, чем на этой неделе, однако всё ещё слишком далеко для того, чтобы говорить о какой бы то ни было реальной угрозе. По всей вероятности, столкновение с данным космическим объектом Земле и ближайшим к ней планетам Солнечной системы не угрожает, по меньшей мере, ближайшие пару веков.

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