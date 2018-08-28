Найден фактор, замедливший рост Юпитера на два миллиона лет

Солнечная система возникла около 4,5 миллиардов лет назад. Современная теория гласит, что планеты формировались из облаков газа и пыли, окружавших юное светило.

Но этот процесс проходил неодинаково и неравномерно. Астрофизики выяснили, что крупнейшая планета системы, Юпитер, не сразу достигла своих гигантских размеров. Перед скачком роста она выдержала паузу примерно в два миллиона лет, сообщает Nature Astronomy.

Швейцарские ученые из Университета Берна предложили свое объяснение этой загадки. Согласно их данным, в течение долгого времени Юпитер подвергался бомбардировкам довольно крупных небесных тел, известных как планетезимали. Взрывы создавали зоны высокой энергии, что препятствовало срастанию молекул.

Исследование гласит — в первые миллионы лет своего существования Юпитер быстро рос, набирая массу за счет поглощения небольших небесных тел.

В последующие два миллиона лет в планету врезались более крупные объекты, чей диаметр измерялся уже километрами (планетезимали). Но активный набор массы замедлился. Космические «ДТП» выделяли большой объем энергии и тепла, которые мешали процессам роста. Так что к возрасту в три миллиона лет Юпитер «весил» всего в 50 раз больше Земли.

Но после завершения этой фазы газовый гигант быстро наверстал упущенное, достигнув своих нынешних размеров. Сейчас его масса в 317 раз превышает земную.

Другие исследования показали, что гравитация Юпитера притягивала астероиды из внешних областей Солнечной системы. Иными словами, газовый гигант стал своего рода барьером между опасными космическими телами и ближайшими к Солнцу планетами.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили на орбите Юпитера астероид, прилетевший из межзвездного пространства. Он привлек внимание специалистов тем, что вращался в противоположную от Солнца сторону, тогда как объекты, сформировавшиеся вокруг звезды из облаков газа и пыли, не могут двигаться по ретроградной орбите.

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