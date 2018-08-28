Ботаники выяснили, как семена пересекают океан

Куньмин, 28 августа / Синьхуа / — Китайские исследователи недавно раскрыли секрет трансокеанского рассеивания семян, что играет важную роль в формировании механизма географического распространения растений.

Группа сотрудников из Куньминского института ботаники при Академии наук Китая в качестве объекта исследования выбрали крапивные /Urticaceae/, представляющие собой одно из наиболее широко распространенных семейств растений на нашей планете.

Чтобы выяснить, каким образом семена крапивных перемещаются через океан, ученые использовали междисциплинарный подход, сочетающий биогеографические и океанографические данные.

Семейство крапивных, по словам ученых, зародилось около 69 млн лет назад в Евразии. Благодаря распространению их семян на дальние расстояния, эти растения растут в разных уголках мира.

Результаты экспериментов показывают, что некоторые семена семейства крапивных могут оставаться жизнеспособными после десяти месяцев погружения в морскую воду, сообщил научный сотрудник института У Цзэнъюань.

Анализ моделирования океанских течений также показал, что семена растений пересекают океан с помощью течений, добавил он.

Исследователи пришли к выводу, что в эволюционной истории семена семейства крапивных, вероятно, транспортировались в океан по рекам и затем пересекали океан благодаря течениям. И, в результате, могли попадать на побережье в результате экстремальных погодных явлений, таких как цунами.

Это исследование дает представление о географическом распространении других широко распространенных биологических групп.

Результаты исследования китайских ботаников были опубликованы в журнале Ecology Letters. -0-