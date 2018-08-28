Ученые рассказали, что портит людям секс

Американские ученые из Университета Делавэра пришли к выводу, что телевизор в спальне мешает интимной жизни супругов или партнеров. В результате они на 6% реже занимаются сексом, чем те, у кого нет телевизора.

Но настоящим «убийцей» всех отношений в настоящее время стал смартфон, пишет Утро.ru.

Специалисты опросили 4 млн человек из 80 стран, и выяснили, что если в 1990 году средний человек вступал в интимные отношения 5 раз в месяц, то сегодня — только 3 раза. Ученые говорят, что на это не влияют ни возраст, ни доход, ни уровень образования. При этом исследования проводились в странах с низким и средним уровнем жизни в 2010 году, когда смартфоны еще не были сильно популярны.

Таким образом, ученые установили, что гаджеты наносят больший урон интенсивности сексуальной жизни, чем телевизоры.

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