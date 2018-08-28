Русский учёный заявил, что планету Нибиру придумали власти Исландии

Слухи о мифической планете Нибиру ходят последние несколько лет. Согласно нескольким пророчествам, эта планета должна столкнуться с Землёй и уничтожить всё живое, но многие не верят в то, что эта Нибиру действительно существует и несёт опасность жителям нашей планеты. Вот и российский учёный по имени Михаил Бородачев считает, что планеты Нибиру не существует и в помине и эта пиар-компания направлена на подавление экономического кризиса в Исландии. Его заявление заключается в том, что Исландия разрекламировала свою страну как самую безопасную и надеется на то, что в Исландию повалят миллионы людей, чтобы спастись от возможного апокалипсиса. Его слова звучат вполне логично. На фоне того, что Нибиру ни разу никто не видел и нет никаких доказательств существования этой планеты в нашей Солнечной системе. Если слова учёного верны, то жителям Земли не стоит опасаться данного сценария апокалипсиса и не обращать внимания на предупреждения, которые постоянно возникают по ТВ и в интернете.