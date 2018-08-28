Выяснилось, как уничтожить Землю за несколько секунд 

Есть вероятность, что однажды черная дыра появится рядом с нашей планетой. В этом случае Землю разорвет на кусочки.
Ученые выяснили, что черные дыры могут возникать в любое время в разных точках Вселенной. А значит есть вероятность, хоть и очень небольшая, что однажды черная дыра может появиться в непосредственной близости к Земле, что моментально уничтожит планету.
Черные дыры возникают в результате взаимодействия гравитационных волн. В теоретической физике под гравитационными волнами понимаются такие возмущения пространства-времени, которые возникают из-за столкновения массивных объектов: например, черных дыр или нейтронных звезд.
Существование подобных волн предсказала еще теория относительности Альберта Эйнштейна, предложенная ученым в 1915-1916 годах. Впервые же гравитационная волна была зарегистрирована столетие спустя, в сентябре 2015 года. При столкновении двух гравитационных волн может появиться сингулярность. Так называется область, в которой кривизна пространства и времени бесконечна.
Исследователи Уильям Ист из Института теоретической физики в Канаде и Франс Преториус из Принстонского университета (США) продумали такой сценарий возникновения сингулярности, когда она существует длительное время в виде черной дыры. По мнению физиков, в случае если такие гравитационные волны пройдут сквозь Землю, они буквально разорвут планету на кусочки, сообщает издание Science Alert.