В Якутске займутся клонированием мамонтов

Международный научный центр палеогенетики откроется в Якутске в ближайшее время. Проект подготовлен учёными Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова, ООН получил поддержку правительства Якутии

В центре будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии, сообщает телеканал «360».

На реализацию проекта не хватает денег, поэтому его представят на IVВосточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке . Чтобы реализовать проект, вузу нужно 400 млн рублей.

Учёные уверены в успехе проекта: на территории Якутии было найдено более 80% плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями. Это говорит о том, что клетки животных хорошо сохранились и их можно не только изучать, но и пытаться клонировать.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из России США обнаружила неизвестные науке бактерии в вечной мерзлоте Якутии.

Открытие было сделано в районе заповедника «Мамонтова гора». Именно там в мёрзлой толще возрастом около 3,5 млн лет и были найдены древнейшие микроорганизмы.

При этом некоторые из них не похожи ни на одну известную науке бактерию. Это значит, что последствия их контакта с окружающей средой предсказать невозможно.