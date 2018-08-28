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В Якутске займутся клонированием мамонтов
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В Якутске займутся клонированием мамонтов 

News.ru 18 минут назад
Фото: News.ru
Международный научный центр палеогенетики откроется в Якутске в ближайшее время. Проект подготовлен учёными Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова, ООН получил поддержку правительства Якутии.
В центре будут проводиться работы по клонированию мамонта и изучению генетической истории народов северо-востока Евразии, сообщает телеканал «360».
На реализацию проекта не хватает денег, поэтому его представят на IVВосточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке. Чтобы реализовать проект, вузу нужно 400 млн рублей.
Учёные уверены в успехе проекта: на территории Якутии было найдено более 80% плейстоценовых и голоценовых животных с сохранившимися мягкими тканями. Это говорит о том, что клетки животных хорошо сохранились и их можно не только изучать, но и пытаться клонировать.
Ранее сообщалось, что группа исследователей из России и США обнаружила неизвестные науке бактерии в вечной мерзлоте Якутии.
Открытие было сделано в районе заповедника «Мамонтова гора». Именно там в мёрзлой толще возрастом около 3,5 млн лет и были найдены древнейшие микроорганизмы.
При этом некоторые из них не похожи ни на одну известную науке бактерию. Это значит, что последствия их контакта с окружающей средой предсказать невозможно.
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