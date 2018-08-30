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Уральский исследователь нашел « близнеца» Земли: видео
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Уральский исследователь нашел « близнеца» Земли: видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователь предполагает, что обнаруженное небесное тело может оказаться таинственной планетой Глорией.
Тагильский уфолог Валентин Дегтерев заявил, что обнаружил «вторую Землю» в Солнечной системе.
Очередное «открытие» мужчина сделал во время прямой трансляции с телескопа НАСА, наблюдавшего за солнцем.
«При увеличении фрагмента с солнечной вспышкой, я увидел нечто невероятное. По горизонту прошла огромная планета. Скорее всего это и есть та самая Глория — двойник Земли, о котором ходит столько преданий и легенд. Так что сказка оказалась былью. А мне опять повезло найти то, о чем другие даже не мечтали», — пишет Дегтерев.
Ранее мужчина заявил, что наконец разгадал тайну гибели группы Дятлова. Причиной этому оказалась банальная ревность и  любовный треугольник
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