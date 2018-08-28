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Как формировался Юпитер
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Как формировался Юпитер 

Ридус 49 минут назад
Фото: N+1
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, астрономы предложили новую модель формирования Юпитера. Ученые предполагают, что по такой же схеме могли развиваться и другие планеты-гиганты нашей Солнечной системы.
Юпитер — крупнейшая планета (газовый гигант) Солнечной системы, его масса превышает земную примерно в 300 раз.
Авторы нового исследования предполагают, что Юпитер формировался в три этапа.
Во время первого произошло формирование ядра планеты. Следующий период длился около двух миллионов лет, во время которых Юпитер поглощал находящиеся поблизости планетезимали — такие же «зародыши» планет, только меньшего размера.
Астрономы предполагают, что в этот момент среди них преобладали тела километровых размеров, из-за чего Юпитер «растолстел» и увеличил свою массу до 50 земных, дополнительно разогрев ее за счет столкновений.
После всего этого преобладать стала аккреция газов, в первую очередь — водорода, которая и привела к формированию Юпитера в его нынешнем виде, — поясняют исследовали.
До сих пор остается неясным, почему на втором этапе формирования масса Юпитера росла так медленно. Авторы работы предполагают, что это произошло как раз из-за столкновения с астероидами, которые разогрели атмосферу, не давая начаться аккреции газов.
Предположение ученых совпадает с более ранними исследованиями, согласно которым Солнечная система в самом начале своего формирования в течении двух миллионов лет была разделена на две области с разным составом веществ.
Вероятно, именно гравитация Юпитера являлась разграничивающим фактором.
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