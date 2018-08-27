Выявлены влияющие на устойчивость экосистем факторы

Ученые выявили параметры растительных сообществ, которые больше всего влияют на экосистему. Оказалось, что более устойчивой экосистему делают высокое видовое богатство и разнообразие эволюционных групп растений внутри растительных сообществ. Результаты исследования опубликованы на страницах Nature Ecology & Evolution.

В ходе современных исследований биоразнообразия биологи не только подсчитывают число видов, но и выявляют разные функциональные или эволюционные группы организмов внутри экосистем. Хотя мало кто сомневается в том, что биоразнообразие поддерживает устойчивость сообществ, значимость отдельных аспектов этого комплексного параметра была исследована слабо. Международная группа ученых с участием сотрудников МГУ имени М. В. Ломоносова изучила влияние разных аспектов биоразнообразия на устойчивость сообществ.

Исследователи собрали многолетние данные о колебаниях надземной биомассы растений в травяных сообществах со всего мира и проанализировали их связь с разными аспектами биоразнообразия этих сообществ и внешними факторами. Колебания биомассы от года к году напрямую характеризуют устойчивость экосистемы: в более стабильных сообществах эти флуктуации выражены слабо, в то время как сильные колебания биомассы свидетельствуют о неустойчивости экосистемы.

«Основное достижение нашего исследования заключается в его масштабности. Мы изучили связь разных аспектов биоразнообразия с устойчивостью экосистем на материале почти 40 экспериментов, находящихся в разных частях земного шара. Проанализировали данные как с высокогорных альпийских лугов Кавказа, так и с сенокосных угодий Германии . И везде выявлены схожие закономерности», — прокомментировал один из авторов исследования, научный сотрудник МГУ Владимир Онипченко.

Оказалось, что растительные сообщества с высоким видовым богатством (числом видов в составе сообщества) и филогенетическим разнообразием (разнообразием эволюционных групп растений в сообществе) проявляют менее выраженные изменения в биомассе от года к году. Ученые предполагают, что при увеличении этих параметров экосистемы возрастает ее устойчивость к воздействию инфекций и фитофагов (животных, питающихся растениями).

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