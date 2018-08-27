Ученые нацпарка «Русская Арктика» завершили полевой сезон-2018 на Новой Земле

АРХАНГЕЛЬСК , 27 августа. / ТАСС /. Ученые национального парка «Русская Арктика» завершили исследовательские работы полевого сезона-2018 на северной оконечности острова Северного в составе архипелага Новая Земля. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе «Русской Арктики» Иван Мизин.

"Были проведены работы по инвентаризации флоры и фауны новоземельского, или южного кластера национального парка «Русская Арктика». Учитывая редкость посещений этой части парка, труднодоступность территории, сбор информации о животном и растительном мире растянут по времени. Работы велись на значительной территории вокруг базы парка на мысе Желания", — сказал ТАСС Мизин.

Как рассказал собеседник агентства, были собраны гербарные образцы для составления видового списка растений этой части Новой Земли и сделан ряд геоботанических описаний. «Чтобы понять, какие типы растительности и в каком состоянии находятся на территории национального парка, есть ли какая-то динамика в связи с климатическими изменениями», — пояснил он. Данные исследований флоры будут обрабатываться в ботаническом институте имени В. Л. Комарова РАН

Ученые взяли образцы питания новоземельского подвида дикого северного оленя, который занесен в Красную книгу РФ . «Будем анализировать образцы питания северных оленей, нанесем на карту точки встреч и временных пастбищ, которые мы обнаружили», — сказал Мизин.

По его словам, впервые в этом году на севере Новой Земли был подтвержден факт гнездования краснозобой гагары. «Были предположения, а теперь доказано, что она гнездится на севере Новой Земли. Было найдено гнездо с птенцом», — сказал представитель нацпарка. Также впервые на мысе Желания ученые наблюдали серую ворону, что севернее границ территории распространения вида.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.