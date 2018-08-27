Ещё
Ученые нацпарка «Русская Арктика» завершили полевой сезон-2018 на Новой Земле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нацпарка «Русская Арктика» завершили полевой сезон-2018 на Новой Земле 

ТАСС 37 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Ученые национального парка «Русская Арктика» завершили исследовательские работы полевого сезона-2018 на северной оконечности острова Северного в составе архипелага Новая Земля. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по научной работе «Русской Арктики» Иван Мизин.
"Были проведены работы по инвентаризации флоры и фауны новоземельского, или южного кластера национального парка «Русская Арктика». Учитывая редкость посещений этой части парка, труднодоступность территории, сбор информации о животном и растительном мире растянут по времени. Работы велись на значительной территории вокруг базы парка на мысе Желания", — сказал ТАСС Мизин.
Как рассказал собеседник агентства, были собраны гербарные образцы для составления видового списка растений этой части Новой Земли и сделан ряд геоботанических описаний. «Чтобы понять, какие типы растительности и в каком состоянии находятся на территории национального парка, есть ли какая-то динамика в связи с климатическими изменениями», — пояснил он. Данные исследований флоры будут обрабатываться в ботаническом институте имени В. Л. Комарова РАН.
Ученые взяли образцы питания новоземельского подвида дикого северного оленя, который занесен в Красную книгу РФ. «Будем анализировать образцы питания северных оленей, нанесем на карту точки встреч и временных пастбищ, которые мы обнаружили», — сказал Мизин.
По его словам, впервые в этом году на севере Новой Земли был подтвержден факт гнездования краснозобой гагары. «Были предположения, а теперь доказано, что она гнездится на севере Новой Земли. Было найдено гнездо с птенцом», — сказал представитель нацпарка. Также впервые на мысе Желания ученые наблюдали серую ворону, что севернее границ территории распространения вида.
Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.
ТАСС: последние новости
Ученые создадут генетический портрет коренных народов Дагестана Telegraph: ученые выяснили, что попугаи обладают способностью смущаться Ученые выяснили, что все волки мира ведут происхождение из доисторической Сибири
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение