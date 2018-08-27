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В Королеве построят лунодром, где управление роверами доверят школьникам
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В Королеве построят лунодром, где управление роверами доверят школьникам 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Неземное сооружение — лунодром — появится в скором времени в подмосковном Королеве между колледжем космического машиностроения и Центром управления полетами РКК «Энергия». Здесь на глазах у школьников будут проходить испытания лунных роботов и роверов, которым однажды предстоит исследовать настоящую поверхность естественного спутника Земли.
Как стало известно «МК», «фиктивный кусочек Луны» предназначен как для научных экспериментов, так для и расширения познаний учащихся. В Королеве по сути воссоздадут уникальный лунный рельеф сверхсекретного объекта космических войск СССР — лунодрома в поселке Школьное в Симферопольском районе Крыма, который сейчас практически разрушен. Подмосковный космический объект будет выглядеть точно так же, как и его предшественник, — с углублениями, кратерами, разломами, россыпью камней различной величины. Но, разумеется, вместо ядовитой субстанции риголит, которая представляет собой лунную почву, здесь будет базальтовая крошка, а пейзаж отдельно взятого участка Луны повторится в мельчайших подробностях в масштабе один к одному. Похожий ландшафт ученые космической отрасли создали еще в 60-е годы для того, чтобы на нем тренировались операторы-водители «Лунохода-1». Сейчас же лунный полигон будет построен затем, чтобы подростки, неравнодушные к физике и астрономии, учились управлять более современными луноходами. Кроме того, здесь будут проводиться испытания новой техники, которая еще меньше зависит от человека, чем луноход, — лунных роботов. Ученые проверят, насколько хорошо современные роботы-скалолазы способны передвигаться по поверхности спутника Земли, могут ли они разведать запасы воды в крутых кратерах и изучить самые сложные участки Луны, куда человека высадить невозможно. Источник
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