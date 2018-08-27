Ученым удалось создать математическую модель машины времени

Эксперты считают, что их машина позволит путешествовать во времени людям и животным.

Ученые из США и Канады заявили, что разработали математическую модель надежной машины времени. По их мнению, ящик сможет перемещаться в пространстве и во времени.

Эксперты предупреждают, что возможны сложности при преодолении пространственно-временного континуума во Вселенной.

— Люди думают о путешествиях во времени как о чем-то фантастическом. И мы привыкли так считать, ведь это кажется таким нереальным. Но математически это возможно, — прокомментировал один из изобретателей машины времени Бен Типпетт.

Ученые при разработке математической модели пользовались общей теорией относительности Эйнштейна. Название машине дали такое же, как и в известном сериале — TARDIS (Traversable AcausalRetrograde Domain in Space-time).

Для перемещения во времени ученые предлагают создать конструкцию, похожую на «пузырь», переносящего всех, кто внутри, через время и пространство по изогнутой траектории со скоростью, превышающей скорость света. По такой же схеме можно вернуться назад во времени, сообщили на сайте IOPScience.