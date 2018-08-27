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Ученым удалось создать математическую модель машины времени
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Ученым удалось создать математическую модель машины времени 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты считают, что их машина позволит путешествовать во времени людям и животным.
Ученые из США и Канады заявили, что разработали математическую модель надежной машины времени. По их мнению, ящик сможет перемещаться в пространстве и во времени.
Эксперты предупреждают, что возможны сложности при преодолении пространственно-временного континуума во Вселенной.
— Люди думают о путешествиях во времени как о чем-то фантастическом. И мы привыкли так считать, ведь это кажется таким нереальным. Но математически это возможно, — прокомментировал один из изобретателей машины времени Бен Типпетт.
Ученые при разработке математической модели пользовались общей теорией относительности Эйнштейна. Название машине дали такое же, как и в известном сериале — TARDIS (Traversable AcausalRetrograde Domain in Space-time).
Для перемещения во времени ученые предлагают создать конструкцию, похожую на «пузырь», переносящего всех, кто внутри, через время и пространство по изогнутой траектории со скоростью, превышающей скорость света. По такой же схеме можно вернуться назад во времени, сообщили на сайте IOPScience.
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