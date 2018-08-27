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Теория струн кратко и понятно
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Теория струн кратко и понятно 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Еще лет сто назад ученые искренне считали, что поняли как именно работает мир. Нильса Бора даже отговаривали заниматься физикой — мол, тут все и так ясно. Однако, в 1926 году на сцену вышел великий Вернер Гейзенберг со своим принципом неопределенности и все изменилось в одночасье.
Благодаря развитию темы принципа неопределенности ученые смогли сформировать новую теорию струн. Ее парадигма подразумевает существование большого количества измерений. Кроме того, теория струн говорит, что мир состоит не из частиц, а из вибрирующих нитей — тех самых струн.
Представьте себе гитару. Удар по струнам вызывает вибрацию, рождается звук. Зажать на грифе несколько струн — ноты изменятся. Ударить сильнее — звук станет громче. В теории струн каждая струна колеблется так же, в зависимости от влияющих на нее факторов.
На данный момент теория струн вроде бы объясняет все. Все, кроме черных дыр — здесь пока ученые больше предполагают, чем знают.
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