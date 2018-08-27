Ещё
Ученые из ЦЕРН собираются охладить антиматерию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые из ЦЕРН собираются охладить антиматерию 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Несмотря на то что антиматерия еще не до конца исследована, ученые уже вовсю стремятся ею манипулировать. Физики из ЦЕРН на шаг приблизились к охлаждению антиматерии при помощи лазеров, что, по идее, поможет им разгадать многие ее тайны. Свое исследование они опубликовали в журнале Nature.
По сути, антиматерия — противоположность «обычной» материи. В то время как протоны обладают положительным зарядом, их античастицы — антипротоны — обладают той же массой, но отрицательным зарядом. У электронов и их античастиц — позитронов — масса одинаковая, но они отличаются зарядами (у электронов он отрицательный, у позитронов — положительный). Когда частица сталкивается со своей античастицей, они аннигилируют, уничтожая друг друга.
Теоретически Большой взрыв должен был воспроизвести одинаковое количество материи и антиматерии, но в таком случае все попросту бы аннигилировало. Однако по какой-то причине во Вселенной существует больше материи, чем антиматерии.
Исследователи не знают, почему так произошло, у них не было возможности в этом разобраться, ведь антиматерию крайне тяжело изучать. Именно поэтому ученые из ЦЕРН надеются охладить антиматерию, чтобы получить возможность лучше ее рассмотреть.
Экспериментальная установка для охлаждения антиводорода / © CERN
При помощи ALPHA (аппарат для получения антиводорода при помощи лазерного излучения) исследователи соединили антипротоны с позитронами для создания атомов антиводорода.
«Лайман-альфа — самый базовый, важный переход в обычных атомах водорода, и регистрация этого же феномена в антиводороде открывает новую эпоху в изучении антиматерии», — говорит один из исследователей Такамаса Момосе.
Согласно Момосе, этот фазовый сдвиг — важный первый шаг по направлению к охлаждению антиводорода. Исследователи долгое время использовали лазеры, чтобы охладить другие атомы для упрощения их изучения. Если то же удастся сделать с атомами антиматерии, их также можно будет исследовать.
Ученые могут провести более точные измерения и разгадать давно волнующие их тайны: в частности, как антиматерия взаимодействует с гравитацией. Сейчас команда планирует далее работать над охлаждением антиматерии. Если все получится, исследователи ответят на одни из самых важных вопросов, связанных с нашим пониманием Вселенной.
Naked-Science.ru: последние новости
Год, в который, согласно Исааку Ньютону, наступит конец света D-Wave продемонстрировала первую крупномасштабную квантовую симуляцию Возле новорожденной звезды ученые заметили тяжелую воду и сахар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве143
Москва в опасности: в столицу пришла жара268
Во Флориде произошла «массовая стрельба»215
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару64
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
01:37
СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
В мире Другое
01:52
Путин поведал о новой памятной дате
Общество Политика
00:48
Пост сдал: эсминец США покинул Черное море
Оружие Армия
00:28
«Зато россияне не сядут»: что не так с украинскими поездами
Украина Статьи
01:37
Петросян уехал залечивать «душевные раны» в Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение