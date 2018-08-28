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Учеными создана первая математическая модель машины времени
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Учеными создана первая математическая модель машины времени 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Двое ученых из Университета Британской Колумбии в Канаде и Мэрилендского университета в США представили первую в мире математическую модель машины времени. Их работу опубликовал портал IOPscience.
По словам авторов работы, при создании модели машины времени они использовали общую теорию относительности Эйнштейна. Ученые уверяют, что их устройство может перемещаться в прошлое и будущее и работает достаточно надежно. Название для устройства выбрано тоже довольно успешно — TARDIS. Так назывались машина времени и космический корабль из британского телесериала «Доктор Кто».
Авторы работы пояснили, что человечество должно одновременно воспринимать Вселенную в четырех, а не в привычных трех измерениях. При этом четвертым изменением нужно считать время. Такое понимание мира позволит использовать пространственно-временной континуум во всех доступных направлениях.
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