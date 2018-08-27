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Телескоп «Хаббл» запечатлел нестандартную туманность
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Телескоп «Хаббл» запечатлел нестандартную туманность 

Реальный мир космоса 4 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Этот впечатляющий образ с космического телескопа «Хаббл» НАСА/ЕКА во всей красе показывает планетарную туманность NGC 3918, светящееся облако разноцветного газа в созвездии Центавра, примерно в 4900 световых годах от Земли.
В центре облака газа, практически полностью затмившего туманность, можно наблюдать то, что осталось от красного гиганта. Во время последней фазы своей эволюции эти звезды выбрасывают в космическое пространство огромные облака газа, после чего они выходит из своего кокона в виде белого карлика. Интенсивное ультрафиолетовое излучение, которое потом идет от остаточной звезды небольших размеров заставляет окружающий газ светиться как флуоресцентный знак. Эти необычные и красочные планетарные туманности являются одними из самых ярких достопримечательностей ночного неба и часто имеют странные и необычные формы, которые ученые еще не смогли до конца объяснить.
Отличительная глазная форма NGC 3918 с яркой внутренней оболочкой газа и более диффузной внешней оболочкой, которая простирается далеко от туманности, выглядит так, как будто это может быть результатом двух отдельных выбросов газа. Но на самом деле это не так: исследования объекта предполагают, что они были сформированы в одно и то же время, но выброс материала из звезды происходил с разной скоростью. По общим оценкам, мощные струи газа, выходящие из концов большой структуры, отстрелялись от звезды со скоростью до 350 000 километров в час.
По стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и имеют продолжительность жизни всего несколько десятков тысяч лет.
Изображение представляет собой совокупность видимых и ближне-инфракрасных снимков, сделанных с помощью широкополосной и планетарной камеры космического телескопа «Хаббл».
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